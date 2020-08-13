Bakan Koca'dan öğrencilere koronavirüs uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak okullarla ilgili açıklama yaptı, öğrencileri salgına karşı uyardı.

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili çocuklar ve gençler. Okullar, önce uzaktan eğitimle açılacak. Yüz yüze eğitim, 21 Eylül'de. Sebebi, Koronavirüs salgını. Bu virüs size de bulaşabiliyor. Sizden bir büyüğünüze geçtiğinde onun sağlığını bozuyor. Kurallara uyun. Uymayanları, 'okulumdan oluyorum' diyerek uyarın" dedi.