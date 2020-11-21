Bakan Koca'dan son dakika İstanbul açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki sağlık yöneticileriyle toplantı yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul’da artan korona virüs vakalarının kontrol altında olduğunu duyurdu.
TÜRKİYE 21.11.2020, 20:57
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul sağlık yöneticileriyle yaptığımız değerlendirmede, çabalarımızın sonuç vermeye başladığını gördük. Artan test sayıları, filyasyon hızı, sağlık çalışanlarının yoğun emeği ve tedbirlere gösterilen uyumla daha iyi bir noktadayız. Artış kontrol altında. Süreç hepimize bağlı." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL sağlık yöneticileriyle yaptığımız değerlendirmede, çabalarımızın sonuç vermeye başladığını gördük. Artan test sayıları, filyasyon hızı, sağlık çalışanlarının yoğun emeği ve tedbirlere gösterilen uyumla daha iyi bir noktadayız. Artış kontrol altında. Süreç hepimize bağlı. pic.twitter.com/niiBueGeVf— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 21, 2020
10°
açık
Namaz Vakti 21 Kasım 2020
|İmsak
|05:47
|Güneş
|07:11
|Öğle
|12:23
|İkindi
|15:02
|Akşam
|17:25
|Yatsı
|18:44
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|9
|20
|2. Alanyaspor
|7
|17
|3. Galatasaray
|8
|16
|4. Gaziantep FK
|9
|14
|5. Karagümrük
|9
|13
|6. Başakşehir
|9
|13
|7. Beşiktaş
|8
|13
|8. Kasımpaşa
|8
|12
|9. Rizespor
|7
|11
|10. Malatyaspor
|8
|11
|11. Hatayspor
|6
|11
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|9
|15. Göztepe
|7
|8
|16. Erzurumspor
|7
|8
|17. Trabzonspor
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|6
|19. Gençlerbirliği
|8
|5
|20. Denizlispor
|8
|5
|21. Ankaragücü
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|10
|20
|2. Tuzlaspor
|8
|18
|3. İstanbulspor
|9
|17
|4. Samsunspor
|10
|17
|5. Adana Demirspor
|8
|15
|6. Ankara Keçiörengücü
|9
|15
|7. Giresunspor
|9
|15
|8. Bursaspor
|10
|14
|9. Akhisar Bld.Spor
|9
|13
|10. Balıkesirspor
|9
|13
|11. Adanaspor
|9
|12
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Boluspor
|10
|7
|15. Menemen Belediyespor
|7
|6
|16. Bandırmaspor
|9
|5
|17. Ankaraspor
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|9
|18
|2. Leicester City
|8
|18
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Liverpool
|8
|17
|5. Southampton
|8
|16
|6. Aston Villa
|8
|15
|7. Everton
|8
|13
|8. Crystal Palace
|8
|13
|9. Wolverhampton
|8
|13
|10. Man City
|7
|12
|11. Arsenal
|8
|12
|12. West Ham
|8
|11
|13. Newcastle
|9
|11
|14. M. United
|7
|10
|15. Leeds United
|8
|10
|16. Brighton
|9
|9
|17. Fulham
|8
|4
|18. West Bromwich
|8
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Villarreal
|10
|19
|3. Atletico Madrid
|7
|17
|4. Real Madrid
|9
|17
|5. Granada
|8
|14
|6. Cádiz
|9
|14
|7. Elche
|8
|12
|8. Real Betis
|9
|12
|9. Barcelona
|7
|11
|10. Valencia
|9
|11
|11. Getafe
|8
|11
|12. Osasuna
|9
|11
|13. Sevilla
|7
|10
|14. Athletic Bilbao
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|9
|9
|16. Eibar
|9
|9
|17. Levante
|9
|7
|18. Huesca
|10
|7
|19. Celta de Vigo
|9
|7
|20. Real Valladolid
|9
|6