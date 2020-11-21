Bakan Koca'dan son dakika İstanbul açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki sağlık yöneticileriyle toplantı yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul’da artan korona virüs vakalarının kontrol altında olduğunu duyurdu.

TÜRKİYE 21.11.2020, 20:57
Bakan Koca'dan son dakika İstanbul açıklaması

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul sağlık yöneticileriyle yaptığımız değerlendirmede, çabalarımızın sonuç vermeye başladığını gördük. Artan test sayıları, filyasyon hızı, sağlık çalışanlarının yoğun emeği ve tedbirlere gösterilen uyumla daha iyi bir noktadayız. Artış kontrol altında. Süreç hepimize bağlı." ifadelerini kullandı.

#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca #İstanbul
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