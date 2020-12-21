Bakan Koca duyurdu: 4 ilde vaka sayısında büyük düşüş!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa, Konya, Kayseri ve Tekirdağ illerindeki günlük vaka ve yatak doluluk oranlarını paylaştı. 4 ilimizdeki düşüş dikkatlerden kaçmadı.



Bakan Koca'nın paylaştığı veriler şu şekilde;

Bursa: Günlük vaka sayısında son bir hafta içinde %50 düşüş oldu. Yatak doluluk oranı %55, yoğun bakım doluluk oranı %73.

Konya: Vaka düşüşü %50, yatak doluluğu %52, yoğun bakım doluluğu %66.

Kayseri: Vaka düşüşü %35, yatak doluluğu %58, yoğun bakım doluluğu %67.

Tekirdağ: Vaka düşüşü %60, yatak doluluğu %43, yoğun bakım doluluğu %59.

BAKAN KOCA: TEDBİRLER SONUÇ VERİYOR



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, ''BURSA, KONYA, KAYSERİ, TEKİRDAĞ illerimizde salgının seyri ile ilgili tedbirleri ele aldık. Günlük vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyum netice veriyor. Mücadeleye ısrarla devam edelim.'' ifadelerini kullandı.



