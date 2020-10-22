Bakan Koca duyurdu: Tedbirleri kararlaştırdık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki koronavirüs salgınının seyri ile ilgili bir toplantı yapıldığını açıkladı. Koca, toplantıyla ilgili paylaşımında "Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bakan yardımcıları, İl Sağlık Müdürü, saha koordinatörleri ve başhekimlerle birlikte koronavirüs salgınına dair bir toplantı yaptıklarını duyurdu.
'ALINACAK TEDBİRLERİ KARARLAŞTIRDIK'
Bakan Koca, toplantıda korona salgının İstanbul'daki seyrini görüştüklerini ifade etti. Koca, paylaşımında "Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık" dedi.
İSTANBUL İÇİN KORKUTAN TABLO
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin %40’ına, Ankara’nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz.'' ifadelerini kullandı.
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