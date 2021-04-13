Bakan Koca haritayı paylaştı! Kahramanmaraş'ta vakalar fırladı...

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Türkiye’nin il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı.



Bakan Koca, "100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali ektedir. Mutasyonlu virüs aynı yolla ancak daha hızlı yayılıyor. Kısıtlamalar zaruri hale geldi. Birlikte mücadele edip kazanacağız” dedi.

KAHRAMANMARAŞ'TA SON DURUM

Kahramanmaraş'ta geçen hafta vaka oranı 112,87 'iken,bu hafta 210,33 oldu.



İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE SON DURUM



İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 804,97, Ankara'da 419,06, İzmir'de 304,07 oldu.



EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN 5 İL

Haftalık verilere göre Kırklareli, İstanbul, Çanakkale, Yalova ve Kastamonu 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.



EN AZ VAKA GÖRÜLEN 5 İL

Haftalık verilere göre Şırnak, Hakkari, Van, Şanlıurfa ve Mardin 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.