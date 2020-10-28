Bakan Koca İstanbul'da alarm veren 6 ilçeyi açıkladı

Bakan Koca'nın konuşmalardan satır başları:

TÜRKIYE'DEKİ VAKALARIN YÜZDE 40'I İSTANBUL'DA

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Ankara dışında toplanması sıradan bir olay değildir. İlk kez bir toplantıyı Ankara dışında İstanbul'da yaptık. Türkiye'deki vakaların yüzde 40'ı İstanbul'dadır. Her 10 kişiden 4'i İstanbul'dadır. Tüm Türkiye İstanbul'un temaslısıdır. İstanbul'da kontrol altına almazsak tüm bölgeler için tehlike olacak.

"HAREKET HALİNDEKİ KİTLE ÇOK BÜYÜK"

Bu duruma neler yol açtı? İstanbul dünyanın en kalabalık kentleri arasında. Hareket halindeki kitle çok büyük. Kışı burada geçirmek için yoğun dönüşler oldu.

Salgınla savaşta disipline ihtiyacımı var. Kişilerin göstereceği küçük ihmallerin bedeli büyük olur. Ekibimle geçtiğimiz günler boyunca çalıştık. Sorun teşkil eden konuları ele aldık. Pazar yerleri, toplu taşama gibi alanlarda planlamaya gidilmesini istedik. Toplu taşımaya ek seferler konması, iş saatlerinin sosyal hareketlilik teması azaltacak şekilde yeniden düzenlenmesi ele alınan konulardır.

BAKAN KOCA'DAN İŞ VERENLERE ÇAĞRI

Günde 3 kişi ile görüşeceksek 1 kişi ile görüşeceğiz. Hareketliliği 3'te 1'ine indireceğiz. Kendimizi disipline sokalım. İstanbul'da salgın tırmanışta. Temas ve hareketlilik düşürülmeli. Sonsuza kadar değil salgını kontrol altına alana kadar. Hareketi ve teması azaltın. Dışarı çıkmanız halinde tedbirden taviz vermeyin. İş verenlere sesleniyorum, vardiya sistemine geçin.

ZORUNLU OLMAYAN ZİYARETLERİ ERTELEYİN

Sağlık hizmetlerinde sistemin tıkanmasına yol açacak bir sorunumuz yok. Değerli İstanbullular, salgınla savaş tek başına kurumların gücüyle ve hastanelerle kazanılamaz. Gelinen noktada desteğinize hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var. Zorunlu olmayan ziyaretleri erteleyin. Her kapasitenin bir sınırı vardır. Bu sınırı zorlamamak tedbirlere bağlı. İstanbullulara sesleniyorum; testi pozitif çıkanlar, temaslılarını filyasyon ekiplerine eksiksiz bildirsin. Zorunlu olmayan kutlama ve törenleri erteleyin. Salgınla savaşın bu aşaması disiplin istiyor.

AŞI ÇALIŞMALARI

Yerel aşı ile 16 yerli aşımızın çalışması devam ediyor. Bu aşılardan insan çalışmasına çok yakın olan 3 aşı olduğunu söyledim.

Bugün özellikle bizim laboratuvarımızı ziyaret etmiş oldum. Hafta sonu için bir aşıda sterelize çalışmalarının biteceği söylendi. Gelecek hafta ilk insan uygulamaları başlayabilir. Ondan önce 5 gün karantinaya alım süreci var.

İSTANBUL'DA ALARM VEREN İLÇELER

Bakan Koca: Son 1 hafta içerisinde İstanbul'daki vaka artış oranı %62. Büyükçekmece %123, Sarıyer %120, Bakırköy %104, Beylikdüzü %104, Bayrampaşa %99, Şişli %98. İlçelerde %29'a kadar artış var

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MÜJDE

Kasım ayının ilk haftasında 12 bin sağlık çalışanımızı alım ilanına çıkacağız