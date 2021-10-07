Bakan Koca: Kendi aşımız, kendi gücümüzdür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, milli aşı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmalarına devam edildiğini belirterek "Kendi aşımız, kendi gücümüzdür. Çok yakın bir gelecekte kendi aşısını üreten ülkeler arasına katılmış olacağız" dedi.

TÜRKİYE 07.10.2021, 20:03 07.10.2021, 20:04
Bakan Koca: Kendi aşımız, kendi gücümüzdür

Koca, Enfeksiyon Hastalıkları Derneğince çevrim içi düzenlenen 9. Ulusal Aşı Sempozyumu'nun açılışında konuştu.

Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Koca, sempozyumda Türk milleti ve Türkiye başta olmak üzere tüm dünya için önemli bilimsel sonuçlar elde edilmesi temennisinde bulundu.

Uzun yıllardır süreklilik içinde sürdürülen sempozyum programını organize eden ekibi tüm kalbiyle tebrik eden Koca, bundan 3 yıl önce birçok kimsenin farkında dahi olmadığı konu olan aşıların, bugün tüm dünyanın gündeminde olduğunu söyledi.

Koca, herkesin COVID-19 salgını sebebiyle aşılar konusunda fikir sahibi olduğunu hatta aşıların üretim yöntemleri üzerinden karşılaştırma yapan vatandaşların bulunduğunu dile getirdi.

"Çok yakın bir gelecekte kendi aşısını üreten ülkeler arasına katılmış olacağız"

Bunun farkındalık açısından güzel olduğu düşünülse de yeterli bilgi sahibi olmadan, bilime emek vermeden fikir sahibi olmanın son derece tehlikeli olduğuna işaret eden Koca, bu toplantılarda ise konunun uzmanlarının bilimsel bir çerçevede ve yıllardır aşı konusunda son gelişmeleri paylaştığını ifade etti.

Koca, şunları kaydetti:

"Tahmin ediyorum ki sizin de bu yıl gündeminizde koronavirüs aşıları da var. Bildiğiniz gibi ülkemizde de milli aşımız TURKOVAC Faz-3 çalışmalarına devam etmektedir. Kendi aşımız, kendi gücümüzdür. Çok yakın bir gelecekte kendi aşısını üreten ülkeler arasına katılmış olacağız. Çalışmaların büyük bir titizlikle ve hızla sürdüğünü bilmenizi isterim."

#Fahrettin Koca #aşı #AksuTV #AksuTVHaber
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