Bakan Koca kritik hamleyi özetledi! Can kaybı 10 bine yaklaşırdı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, salgın sonrası alınan önlemler ve normalleşme adımlarını görüşmek için yeniden toplandı.

Bakan Koca'nın açıklamasından satır başları;

Bizlerle gece gündüz mesai yapan bakanlık görevlilerimize sevgi ve takdirlerimi ifade etmek istiyorum. İl Sağlık müdürlüklerimizi, filyasyon ekibimizi gelinen nokta için kutluyorum.

'EVDE GEÇEN GÜNLERİ RİSKE ATMAYIN'

Bugünlerin örnek genci bence maskesini takan, mesafesini koruyan gençtir. Bir ağabeyiniz olarak aklım sizde olacak. Büyüklerimiz sizlere serbestlik gelmiş olması riskin olmadığı anlamına gelmiyor. Sizden istirhamım evde geçen günleri riske atmamanız. Lütfen büyüklüğünüzü göstermeye devam edin. Salgınla mücadelede adeta pasif mücadele günlerinden, kontrollü sosyal günlerine uyarak aktif mücadele günlerine geçtik. Aktif mücadelede iki silahımız var. Biri maske diğeri ise 1.5 metre mesafedir. Elzem olan bir üçüncü husus var. El temizliğine normalden fazla önem gösterilmelidir. Etkili bir ilaç ya da aşı bulunmadı. İlaç gibi etkili tedbirler elimizde hazır bulunmaktadır.

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIN DURUMU

65 yaş üstü büyüklerimiz sabah 10 ile akşam 8 arasında dışarı çıkabilecektir. Bu grubun evde kalmasının sebebi Kovid19'a karşı ciddi dezavantaja sahip olmalarıdır. Kısıtın neredeyse tümden kalkmış olmasının anlamı dezavantıjın ortadan kalkması değildir.

"HASTALIĞA YAKALANMA ORANI YAKLAŞIK YÜZDE 50 ORANINDA AZALDI"

65 yaş üstü büyüklerimize sokağa çıkma yasağı konmadan önce vakaların yüzde 15,7'si bu yaş grubundandı. Sokağa çıkma yasağından sonra bu oran yüzde 7,5'a düştü. Hastalığa yakalanma oranı yaklaşık yüzde 50 oranında azalmıştır.

ÖNLEM ALINMASAYDI CAN KAYBI 2 KATI OLURDU

Eğer aynı şekilde (vaka sayısı) 15.7 şeklinde devam ediyor olsa idi o durumda bu sayı iki katına kadar hayatını kaybeden vatandaşımızın olmasıyla sonuçlanabilirdi. Sayı 8-9 bin belki 10 binlere yakındı. 65 yaş üstü kısıtlamadan son derece büyük fayda gördüğümüzü özellikle söylemek istiyorum. 65 yaş üstü ve kronik hastalıklara özel önem vermiş olmamızdan Türkiye'nin elde ettiği başarıyı DSÖ yeni yeni fark ediyor.

"LÜTFEN BÜYÜKLÜĞÜNÜZÜ GÖSTERMEYE DEVAM EDİN"

Kıymetli büyüklerim evde kaldığınız günler boyunca riskten uzak kaldınız. Şimdi serbestlik gelmiş olması riskin kalktığı anlamına gelmiyor. Günde 10 saat olan serbest zaman hakkınızı ihtiyatlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Sizden ricam evden geçen günleri riske atmamanız. Lütfen büyüklüğünüzü göstermeye devam edin.

DİYARBAKIR'DAN BAŞKA VAKA SAYISI ARTAN İLLER VAR MI?

Özellikle vaka sayısının yüzde 60 oranında olduğu İstanbul'u biliyoruz. İstanbul ve İzmir gibi illerde vaka sayısının azaldığını, bu illerde daha kontrollü olduğunu rahat söyleyebilirim. 1 Haziran sonrası Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kısmi bir artışın olduğunu söyleyebiliriz. Maske ve temziliğe hassasiyet göstermememizin sonucu. Dİyarbakır'da 100 vakaya varan bir artışı görüyoruz. Kültürel, nişan gibi nedenlerden dolayı artış var. Vatandaşımızın daha hassas davranması, tedbiler noktasında katı davranmamız gerekiyor. Ankara için yükseliş vardı, bugün için düşüşe geçmiş oldu. Konya'da bir fabrika ve iki yerleşim yerinde yükseliş odluğunu gördük. Bugün itibariyle Konya'da düşüş olduğunu söyleyebiliriz.