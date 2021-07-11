Bakan Koca : “Mücadelede yerinizi almak için bir an evvel aşınızı olun"

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 68 COVID-19 testi yapıldı, 5 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı.

37 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 242 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60,74, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 27,63 olarak kayda geçti.

Aşılananların sayısı 58 milyona yaklaştı

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 37 milyon 698 bin 483'ü birinci doz, 17 milyon 152 bin 942'si ikinci doz, 2 milyon 887 bin 404'ü üçüncü doz olmak üzere toplam 57 milyon 738 bin 829'a yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Şırnak ve Ağrı olarak sıralandı.

"Mücadelede yerinizi almak için biran evvel aşınızı olun"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından koronavirüs tablosunu paylaşarak aşı mesajı verdi:

"Kırmızı kategorideki illerimizde vaka sayılarının düşüş eğilimini kontrol altında tutmak güçleşiyor. Mücadelede yerinizi almak için biran evvel aşınızı olun."