Bakan Koca: Mutasyon görülen il sayısı 70'e ulaştı! Bir de sevindirici gelişme var!

Yeni normal başladı ama vaka sayıları halen istenilen düzeyde değil. Virüsün mutasyonlu hali hızla yayılıyor.

Sağlık Bakanı Fahretttin Koca, kabinede yaptığı sunum sonrası gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Koca, "Virüsün mutasyona uğramış halinin görüldüğünü il sayısı 70'e ulaştı" dedi. Daha çok İngiltere varyantı görülen virüsün yayılma hızı ve bulaşıcılığı ise hızla arttığına işaret etti.

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Ama sevindirici bir gelişme de var. Mutasyonlu virüsün etkinliği bulaş ve yayılma hızı ile aynı oranda değil. Kocavirüsün bulaştığı kişiler arasında, ağır hasta olma oranın oldukça düşük olduğu gözlendi ifadelerini kullandı. Yani vaka sayısı ve ağır hasta sayısı aynı oranda artmıyor.

Düşük ve orta riskli illerde kısıtlamalar esnetildi. Ancak bazı komşu illerde bir birinden farklı tablolar var. Kocaya düşük riskli illerden yüksek riskli illere geçişlerin nasıl olacağı da soruldu. Kontrollü giriş çıkışa vurgu yapan Koca, "Bu karar hemen uygulanmayacak. Yeni normalin etkisi en az iki hafta gözlemlenecek, olumsuz bir tablo ortaya çıkarsa bu tedbire başvurulması gündeme gelebilecek" değerlendirmesini yaptı.

Ve aşı çalışmaları... Koca, bir hafta-10 gün içerisinde Almanya'dan aşının Türkiye'ye getirileceğine işaret etti. Rusya'nın Sputnik V aşısının getirilmesi içinse "Daha vakit var" mesajı verdi. Sputnik V aşısının toksikoloji raporu bekleniyor.