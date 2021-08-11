Bakan Koca: Tüm okullar zamanında açılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Bakan Koca yüz yüze eğitimle ilgili net konuştu.

"En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir" diyen Bakan Koca, aşılama hedeflerini de bir kez daha yineledi.

Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Aşıların kullanıma girmesi salgınla mücadelede en büyük kırılma anlarından biridir. Salgını belkide iki evrede almak durumundayız; aşıdan önce ve aşıdan sonra.

İş yerlerimiz kapandı, gençlerimiz okullarından uzak kaldı. Öğrencilerimiz her zaman önceliğimiz oldu. Buna rağmen çocuklarımız yüz yüze eğitimden mahrum kaldı. Ancak bugünler geride kaldı, artık aşı var.

"Tüm okullar zamanında açılacak"

Tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz mümkün değildir. Eğitime ara vermeden gelecek dönemi karşılayacağız. Bilim Kurulumuz kuralları belirledi. Alınması gereken tedbirleri görüştü. Milli Eğitim Bakanlığımız ile bunu sizlerle paylaşacağız. Bakanlıklarımız tam bir koordinasyonla çalışıyor.

Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi?

Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli, aşı olmayanlar ise düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir. Özellikle öğrenci velileri ya aşılarını tamamlayacaklar ya da hastalık taşımadıklarını düzenli olarak kontrol ettirmek zorunda olacaklar. Bunun detaylarını ilan edeceğiz.

Toplumsal bağışıklığı elde etmiş değiliz. En az 2 doz aşı olmamış kimse kendisini aşı olmuş zannetmemeli.

"En yüksek koruma 3 doz aşı olanlarda"

Aşı olmuş 30 milyon vatandaşımızı inceledik. Sizlere çalışmamızın en önemli sonuçlarından bazılarını ifade etmek isterim. İnaktif aşı olan vatandaşlarımızda en yüksek koruma seviyesi, 3 doz inaktif aşı olan vatandaşlarımızda. Buna en yakın koruma seviyesi ise iki doz inaktif aşı olup 3. doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızda. İlan edilen gruplarda 3. doz aşının yaptırılması son derece önemli ve faydalı olarak belirginleşti. İncelemeye ilişkin veriler dünya kamuoyu tarafından ilk defa öğrenilecek ve belki de ülkelerin aşı politikalarını değiştirecek. 3. doz aşı olması önerilen grupta yer alıyorsanız mutlaka 3. doz aşınızı olun. İki doz aşı olmamışsanız kendinizi aşı olmuş kabul etmeyin.

Yerli aşı çalışmaları

Özellikle Turkovac aşımızın 3. doz olarak uygulanmasından güzel neticeler almaya başladık. Sizleri Turkovac aşısının Faz-3 çalışmasına ve 3. doz olarak uygulanması klinik çalışmasına gönüllü olmaya davet ediyorum. Kendi aşımız kendi silahımızdır, bunu unutmamalıyız. Okullarımız açılmadan toplumsal bağışıklık hedefimize ulaşmalıyız. Bunun için ise vakit kaybetmeden aşımızı olmalıyız. Kaybedecek bir günümüz, yok sayabileceğimiz bir öğrencimiz dahi olamaz. Eğitimin devamı, geleceğimizin teminatı ve en büyük önceliğimizdir. Çarkların dönmesi, öğrencilerin geleceğe hazırlanması için hiçbir adımı atmaktan çekinmeyeceğimizin bilinmesini isterim. Devir değişti. Artık aşı var.