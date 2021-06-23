Bakan Koca, Türkiye'de kaç kişinin Delta varyantına yakalandığını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de delta varyantının 134 kişide görüldüğünü söyledi.
TÜRKİYE 23.06.2021, 16:05
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti milletvekilleri ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerini, sağlık politikaları, aşılamada gelinen nokta, TURKOVAC aşısı ve normalleşme süreci hakkında bilgilendirdi.
Bakan Koca, dünyada etkili olmaya başlayan ve Türkiye'de de görülen delta varyantını milletvekillerine anlattı.
Bakan Koca, milletvekillerine delta varyantının Türkiye'de 134 kişide görüldüğünü söyledi.
Milletvekillerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantı basına kapalı olarak yaklaşık 3,5 saat sürerken, toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.
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