Bakan Koca vaka oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan ve en çok azalan illeri açıkladı. Koca, "Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım." dedi.
TÜRKİYE 16.03.2021, 19:52
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok azalan ve artan illeri açıkladı.
EN ÇOK ARTAN İLLER ARASINDA İSTANBUL DA VAR
Bakan Koca, artan ve azalan illerin grafiklerini paylaştı. Buna göre, son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan iller "Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova" oldu.
EN ÇOK AZALAN İLLER
En çok azalan iller ise "Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur" oldu.
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