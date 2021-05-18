Bakan Koca yeni haritayı paylaştı! Kahramanmaraş'ta son durum

Bakan Koca açıklamasında, ''İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor.'' ifadelerini kuyllandı.



İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE SON DURUM



İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 184,78 Ankara'da 152,63, İzmir'de 93,86 oldu.



EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER

Haftalık verilere göre, Erzurum, İstanbul, Ağrı, Rize ve Bilecik 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

KAHRAMANMARAŞ'TA SON DURUM

Kahramanmaraş'ta geçen hafta vaka oranı 91,68'iken,bu hafta 43,06 oldu.

BAKAN KOCA: BAŞARABİLİRİZ



En çok vaka sayısı azalan illerin haftalık grafiğini paylaşan Bakan Koca, ''Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak. Bu güzel seyri kalıcı hale getirmek elimizde. Başardık yine başarabiliriz.'' ifadelerini kullandı.







EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER

Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası, Şırnak, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta görüldü.