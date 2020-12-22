Bakan Koca'dan uyarı! Oranlar yüzde 85'e kadar yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika koronavirüs açıklaması geldi. Coronavirüsün bulaşma yolları değiştiğini belirten Bakan Koca, önemli uyarılarda bulundu.
TÜRKİYE 22.12.2020, 22:21 23.12.2020, 10:57
Türkiye'de tedbir ve kısıtlamalar olumlu anlamda sonuç vermeye devam ediyor. Bakan Koca'dan bulaşma yollarıyla ilgili önemli uyarı geldi.
BAKAN KOCA: BULAŞMA YOLLARI DEĞİŞTİ
Sağlık Bakanı Koca, kısıtlamalara ve tedbirlere uyum sayesinde vaka sayılarında düşüş olduğunu belirterek, ''Buna rağmen virüsün bulaşma yolları değişmeye başladı. Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi. Tedbir, tehdit neredeyse oraya odaklanmalı. Ev içi bulaşmalara karşı tedbirli olalım'' dedi.
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