Bakan Koca'dan uyarı! Oranlar yüzde 85'e kadar yükseldi

Türkiye'de tedbir ve kısıtlamalar olumlu anlamda sonuç vermeye devam ediyor. Bakan Koca'dan bulaşma yollarıyla ilgili önemli uyarı geldi.



BAKAN KOCA: BULAŞMA YOLLARI DEĞİŞTİ



Sağlık Bakanı Koca, kısıtlamalara ve tedbirlere uyum sayesinde vaka sayılarında düşüş olduğunu belirterek, ''Buna rağmen virüsün bulaşma yolları değişmeye başladı. Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi. Tedbir, tehdit neredeyse oraya odaklanmalı. Ev içi bulaşmalara karşı tedbirli olalım'' dedi.



