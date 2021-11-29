Bakan Kurum'dan İstanbul paylaşımı: Ekiplerimiz sahada hazır durumda

Bakan Kurum, İstanbul'daki fırtınaya ilişkin paylaşım yaptı.

İstanbul'daki fırtına nedeniyle İl Müdürlüğümüz; Valiliğimiz, AFAD İl Müdürlüğü ve Belediyelerimizle koordineli bir şekilde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.



Mevcut hava koşulları nedeniyle oluşabilecek yapısal hasarları incelemek için ekiplerimiz sahada hazır durumda. — Murat KURUM (@murat_kurum) November 29, 2021

Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul'daki fırtına nedeniyle İl Müdürlüğümüz, Valiliğimiz, AFAD İl Müdürlüğü ve belediyelerimizle koordineli bir şekilde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut hava koşulları nedeniyle oluşabilecek yapısal hasarları incelemek için ekiplerimiz sahada hazır durumda." ifadelerini kullandı.