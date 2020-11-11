Bakan Kurum'dan İzmir depremi ile ilgili açıklama!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Valiliğini ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Şu an itibarıyla 17 vatandaşımızın hastanelerde tedavisi sürmektedir." dedi.

İzmir'de dün itibarıyla tüm hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirten Kurum, şunları söyledi:

"Bugüne kadar 109 bin 921 binada 586 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışması tamamlanmıştır. Bu çerçevede ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık bina sayımız 506'ya, 4 bin 239 bağımsız bölüme ulaşmıştır. 5 bin 119 binamız az hasarlı, 511 binamız da orta hasarlıdır.

Bayraklı ve Bornova ilçelerimizin tamamına bakılmış, diğer alanlarda da kaymakamlarımız ve muhtarlarla görüşmek suretiyle gelen tüm hasarlar mahalle mahalle tespit edilmiştir."