Bakan Muş: Fiyat artışını tetikleyen ne varsa gereken yapılır

Fahiş fiyat artışı Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Denetimler daha da sıkılaştırıldı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hal denetimlerinin devam edeceğini belirtti. ÖTV indirimi sonrası bayilerde yeterli araç bulunmamasına yönelik şikayetleri de değerlendiren Bakan Muş, Teftiş Kurulu’nun devrede olduğunu söyledi.

Bakan Muş, açıklamalarında şunları kaydetti;

Hal denetimleri devam edecek. Şu an çalışmalar devam ediyor. Kuralları aşanlar varsa gereken cezayı alırlar. Burası tanımlı ve kurallı bir alan. O açıdan eğer usulsüzlük varsa gereği yapılır. Organize fiyat artışını tetikleyen ne varsa gereken yapılır.

"İddiaları değerlendiriyoruz"

Ticaret il müdürlüklerinin rutin denetimleri mevcut. Ben, rehberlik ve teftiş kurulu başkanlığını da harekete geçirdim. Denetimlerde rehberlik de yapıyoruz ve yanlış varsa düzeltmiş oluyoruz. Vatandaşın şikayetlerini dikkate alıyoruz ve iddiaları değerlendiriyoruz.

Bayiler araç mı stokluyor?

Peşinen kimseyi suçlu gösteremeyiz ancak çeşitli iddialar dolaşıyor. Eğer araçlar stokta tutuluyorsa, anlaşıp galericilere veriliyorsa ve vatandaş bunlardan dolayı araç bulamıyorsa, tespiti halinde bunların çok ağır yaptırımları olacak. Kural dışılık varsa kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Bu konuda çok netiz.