Bakan Nebati'den ilk mesaj: Önceliğimiz yatırım olacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "En önemli önceliğimiz yüksek faiz değil yatırım olacak" dedi.
TÜRKİYE 02.12.2021, 16:04
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Nureddin Nebati, görevi Lütfi Elvan'dan devraldı.
Devir teslim töreninde konuşan Nebati, şunları kaydetti;
En önemli önceliğimiz yüksek faiz değil yatırım olacak.
İşçinin de kendisini patron olarak hissettiği bir söylem geliştiriyoruz. Sabit gelirliler nasıl ezdirilmediyse emekliler nasıl ezdirilmediyse.
Bundan sonra çok daha azimli bir ekonomi yönetimi görülecek.
Emeğini sarf eden hangi konumda olursa olsun insanların öncelikli olduğu bir ekenomik politika anlayışımız olacak.
Namaz Vakti 02 Aralık 2021
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