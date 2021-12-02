Bakan Nebati'den ilk mesaj: Önceliğimiz yatırım olacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Nureddin Nebati, görevi Lütfi Elvan'dan devraldı.

Devir teslim töreninde konuşan Nebati, şunları kaydetti;

En önemli önceliğimiz yüksek faiz değil yatırım olacak.

İşçinin de kendisini patron olarak hissettiği bir söylem geliştiriyoruz. Sabit gelirliler nasıl ezdirilmediyse emekliler nasıl ezdirilmediyse.

Bundan sonra çok daha azimli bir ekonomi yönetimi görülecek.

Emeğini sarf eden hangi konumda olursa olsun insanların öncelikli olduğu bir ekenomik politika anlayışımız olacak.