Bakan Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi bu ay içinde TBMM'ye gelecek
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, inşallah bu ay içinde TBMM'ye gelecek" dedi.
TÜRKİYE 12.12.2021, 19:40 12.12.2021, 21:22
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu.
Bakan Özer, "Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, inşallah bu ay içinde TBMM'ye gelecek" dedi.
"Öğretmen Bilişim Ağı'nı kurduk"
Öğretmen Bilişim Ağı'nın (ÖBA) kurulduğu müjdesini veren Özer, şunları söyledi:
"Öğretmenlerimize uzaktan eğitimde, seçeneklerini zenginleştirmek için Öğretmen Bilişim Ağı’nı (ÖBA) kurduk. Bu platformu ilk kez 21 Ocak-7 Şubat 2022 tarihleri arasındaki 2 haftalık tatilde uygulayacağız. Bu tarihler arasında öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimlerini uzaktan eğitim olarak düzenleyeceğimizin müjdesini de buradan duyurmak isterim."
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