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Bakan Özer: Yıl sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yıl sonuna kadar 3 bin anaokulu ve 40 bin yeni anasınıfını tamamlayacaklarını açıkladı.

TÜRKİYE 18.04.2022, 19:42
Bakan Özer: Yıl sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bolu Valiliğindeki İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Bolu'daki yatırımları 290 milyondan 390 milyonluk ilave yatırımla 680 milyon liraya çıkardıklarını söyledi.

Bolu'da güçlendirme yapılacak 40 okulun tamamını bu yıl bitirecek şekilde yatırım planı yaptıklarını belirten Bakan Özer, 32 derslikli ilkokul yapımına karar verdiklerini kaydetti.

"15 milyon liralık bir ödemeyi Bolu'ya göndereceğiz"

Özer, Mengen Aşçılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 100 kız öğrenci kapasiteli, Altındağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine 150 kız öğrenci için pansiyonlar yapılmasına karar verdiklerini dile getirerek kentteki mevcut okulların küçük ve büyük onarımları için 15 milyon liralık bir ödemeyi Bolu'ya göndereceklerini söyledi.

"3 bin tane yeni anaokulu ve 40 bin tane de yeni anasınıfı yapacağız"

Kentteki Elektronik Sınav Merkez sayısını 3'ten 5'e çıkartma kararı aldıklarını dile getiren Özer, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak bu dönemde en fazla ağırlık verdiğimiz konulardan bir tanesi; tüm Türkiye sathında okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması. Son 19 yıl içerisinde tüm eğitim kademelerinde ciddi bir okullaşma sağlandı. Ortaöğretimde yüzde 44'lük okullaşma oranları yüzde 90'lı seviyelere ulaştı ama en büyük eksikliğimiz okul öncesi eğitimde bulunuyordu, Türkiye'nin tüm bölgelerine vatandaşların çocuklarının okul öncesi eğitime erişimini artırmak için yaygınlaşıyoruz. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi 3 bin tane yeni anaokulu ve 40 bin tane de yeni anasınıfını 2022 yılının sonuna kadar inşallah tamamlayacağız."

Bakan Özer, merkeze iki, Gerede, Taşkesti, Göynük ve Seben'e birer ayrıca merkeze özel eğitim anaokulu olmak üzere yedi anaokulunu Bolu'ya kazandıracaklarını ifade ederek ayrıca Gerede'nin spor kompleksi ihtiyacının da karşılanacağını anlattı.

Bakanlık olarak özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerinin artırılması ile ilgili destek verdikleri bilim ve sanat merkezlerinin sayılarını artırmaya çalıştıklarını, bu kapsamda Bolu'ya bir Bilim Sanat Merkezi kurma kararı aldıklarını belirten Özer, yatırımların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bakan Özer, güçlendirme çalışmalarının ikili eğitimin artmasına neden olduğunu dile getirerek bu yılın sonuna kadar bu çalışmaların hepsini tamamlayarak güçlendirmeden kaynaklanan ikili eğitimin tüm okullarda ortadan kalkmış olacağını söyledi.

#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer #Anaokulu #anasınıfı
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