Bakan Pakdemirli'den destek ödemesi açıklaması!
Bayram Öncesi 1,5 Milyar Liradan Fazla Destek Ödemesi Müjdesi Verdi
TÜRKİYE 07.05.2021, 15:29
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Balıkesir'in Gönen ilçesindeki Anadolu Etap Meyve Bahçelerini ziyaret etti, çalışmalara ilişkin sosyal tesislerde bilgi aldı.
Burada açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli üreticilere, bayram öncesinde toplamda 1,5 milyar liradan fazla destek ödemesi yapacaklarının müjdesini verdi
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