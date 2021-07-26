Bakan Selçuk: Okulların 6 Eylül’de açılması için her türlü çalışmayı yapıyoruz...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 6 Eylül'de açılmasıyla ilgili her türlü görevi yerine getirdiklerini söyledi.

Selçuk, "Telafide Ben de Varım" etkinlikleri kapsamında Tarsus ilçesindeki Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsünde eğitim gören öğrencilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Okulların açılması hazırlıklarına değinen Bakan Selçuk, "Eylül başından itibaren de hepimiz okullarımızda olmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hazırlıklarımızın temel noktası temizlik ve hijyenle ilgili. Türk Standartları Enstitüsü ile hazırlamış olduğumuz kontrol kılavuzunun yenilenmiş haliyle beraber her türlü tedbirin alınması noktasında iş ve işlemlerimiz sürüyor" dedi.

"Okulların rahat açılması için aşı çok önemli"

Milli Eğitim Bakanlığı olarak Okulum Temiz Belgesi çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Selçuk, "Toplumumuzun her ferdinin çocuklarımızın geleceği, eğitimi için aşı olması ve okulların rahat açılabilmesi için gereken desteği vermesi çok çok önemli." ifadesini kullandı.

Selçuk, koronavirüs kaynaklı olası vaka artışlarının okulların açılmasını erteleyip ertelemeyeceği sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Bizim şu andaki bakış açımız, tamamen okulların 6 Eylül'de açılmasıyla ilgili. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü görevi, vazifeyi yerine getiriyoruz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Biraz önce ifade ettiğim gibi toplumumuzdan beklentimiz de her bir ferdimizden beklentimiz buna destek olmak yönündedir. Biz şu anda 'acaba vesaire...' bu konularla ilgili bir değerlendirme yapmıyoruz. Sadece odak noktamız okulların açılması."

Konuşmasının ardından Selçuk, Mersin Valiliğini ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Selçuk, sonrasında Vali Ali İhsan Su ile görüştü.