Bakan Selçuk: Yeni döneme eylül ayında başlayacağız
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir." dedi.
TÜRKİYE 24.07.2021, 13:07
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan paylaştığı mesajında, etkinliklerin yaz boyu telafi kapsamında devam ettiğini belirtti.
Tedbirler ve yüksek dikkatle yeni döneme eylül ayında başlayacaklarını kaydeden Selçuk, "Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir." dedi.
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