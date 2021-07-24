Bakan Selçuk: Yeni döneme eylül ayında başlayacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan paylaştığı mesajında, etkinliklerin yaz boyu telafi kapsamında devam ettiğini belirtti.

Tedbirler ve yüksek dikkatle yeni döneme eylül ayında başlayacaklarını kaydeden Selçuk, "Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir." dedi.