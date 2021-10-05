Bakan Soylu, 81 ilin emniyet müdürleriyle görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, video konferans yöntemiyle 81 ilin emniyet müdürleriyle görüştü.

TÜRKİYE 05.10.2021, 22:33
Bakan Soylu, 81 ilin emniyet müdürleriyle görüştü

İçişleri Bakanı Soylu, bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinden (GAMER) İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’la birlikte emniyet müdürleriyle görüştü.

Görüşmede COVID-19 tedbirleri, trafik, asayiş, kadına yönelik şiddet ve göç konuları değerlendirildi.

#İçişleri Bakanı #Süleyman Soylu #AksuTV #AksuTVHaber
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