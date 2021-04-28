Bakan Soylu açıkladı: İstanbul'da katliam önlendi

Tam kapanma nedeniyle Anadolu'nun birçok kentine göç yaşanırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dikkat çeken bir bilginin detaylarını anlattı. Soylu, "Polisimizin otogardaki dikkatli takibi ve istihbaratımızın bu konudaki keskin hafızası sonucu bir aracın altındaki 5 kiloluk patlayıcıyı otogarda tespit ettiler ve patlayıcıyı yerleştirenler de yakalandı. Hedef otogardı" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE 28.04.2021, 22:28
Bakan Soylu açıkladı: İstanbul'da katliam önlendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat ve Funda Görey'in sorularını yanıtladı. Bakan Soylu, tam kapanma nedeniyle otogarlarda yaşanan yoğunluğu fırsat bilen terör örgütü PKK'nın kanlı bir plan içinde olduğunu anlattı.

Terör örgütü PKK'nın yavaş yavaş eridiğini söyleyen Bakan Soylu, "İkna çalışmalarımız PKK'yı tuz ruhunun erittiği gibi eritiyor. Terör örgütü mensuplarından bizim etkisiz olarak söylediğimiz ama kırmızı listeden birinin de ismini söyleyeceğim. 18-20 gündür ifadesini alıyoruz. Çok önemli şeyler söyledi. Terör örgütünün kimlerle bağlantılı olduğunu, arkamızdan nasıl kumpaslar çevrildiğini anlattı. Hepsini açıklayacağım. Bu yıl ikna yoluyla terör örgütünden koparıp Türkiye'ye getirdiğimiz kişi sayısı 63" şeklinde konuştu.

Son Dakika: İstanbul otogarında PKK'lıların bir aracın altına yerleştirdiği 5 kilo patlayıcı ele geçirildi, 2 kişi yakalandı

"İSTANBUL'DA BUGÜN KATLİAM ENGELENDİ"

Soylu, "Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı engellemiştir. Onun da şeyini ilerleyen saatlerde söyleyeceğim. İstanbul emniyetimize polisimize çok teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin bu konularda canını yakanlar tekrar yaşatacaklarını düşünmüşlerdir ama buna izin verilmemiştir" dedi.

Son Dakika: İstanbul otogarında PKK'lıların bir aracın altına yerleştirdiği 5 kilo patlayıcı ele geçirildi, 2 kişi yakalandı

"BİNLERCE KİŞİ ORADAYDI"

Soylu, "Bugün PKK mensupları İstanbul'a 5 kg patlayıcı getirdiler. Polisimizin otogardaki takibi sonucu ve istihbaratımızın bu konudaki keskin hafızası sonucu 5 kg patlayıcıyı otogarda tespit ettiler. Binlerce kişi oradaydı. Bunları yerleştirenlerini yakaladılar ve patlayıcıyı da patlamadan etkisiz hale getirdiler. Akşama doğru böyle bir operasyonu arkadaşlarımız gerçekleştirdi ve 2 kişi gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

Müjde vererek başlamak istiyorum. Türkiye'nin takip ettiği Diyarbakır Anneleri'nde yarın inşallah 25. buluşma gerçekleşecek. 15 yaşında çocuklarını kaçırıyorlar. Recep'i. Anne ve baba yaylaya gidiyorlar. Terör örgütünü bulup oğullarını istiyorlar. Fakat öldürülmekle tehdit ediliyorlar. Günlerdir orada oturuyorlardı. Bu ikna çalışmalarının bütün dünyaya örnek olacak şekilde gerçekleştirecek ekiplerimize teşekkür etmek istiyorum.

Yarın 19:00'dan itibaren tam kapanma dönemine giriyoruz. Tabloda eğriler gözüküyor. Ne zaman kapanmışsak, kısıtlama koymuşsak iniş keskin bir şekilde görülüyor.

Türkiye bu süreçte çok doğru yol tutturdu. Türkiye'nin sağlık altyapısı...

Biz geçen ayı 18.9 milyar ihracatla kapattık. Dünyada böyle bir sürece maruz kalıp da böyle bir sonuç almış bir ülke söz konusu değil. Türkiye'yi eldeki rakamlarla görünenlerle değerlendirenler her zaman yanılmıştır. Türkiye daha fazlasıdır.

Keşke böyle bir şeyler karşı karşıya kalmamış olsaydık. Tam kapanma döneminde sonra milletçe kurallarına tam uyarsak. Ne kadar insan sektör varsa bizden istisna bekliyor. Ben yorgunum. Biz hükümet olarak işin yürütme açısından bir engelimiz söz konusu değil. Bunu ülke için, vatandaşlarımız için yapıyoruz. Bir daha kapanmayalım diye okullarımız açılsın diye yapıyoruz.

KREŞLERLE İLGİLİ SON DURUM

MEB Bakanımızla bugün konuştuk. Biz onların kararını bekliyoruz. MEB'in ilk kararı duruyor. Açmamamız konusunda. Bütün insanı çalışma şartlarını düşünerek bir değerlendirme yapıyoruz. Aile Bakanlığı da bir çalışma yapıyor. Bir karar verirlerse biz de istisnayı koymuş olacağız.

KISITLAMA ÖNCESİ NÜFUS HAREKETLİLİĞİ

Bu hareketlilik diyelim ki hiç kapanma olmasaydı Ramazan Bayram'da da olacaktı. Buranın avantajı şu. Giden gittiği yerde 17 gün karantinada. Şuanda bu hareketliliğin oluşturacağı sonucu kötü görmüyoruz. Sonuç olarak 17 gün karantina var. Tam zamanında tam bir kapanma söz konusu.

SÜRE UZAYABİLİR Mİ?

Bilim Kurulu'nun ve rakamların ortaya koyacağı sürekler ve bir şey daha var. 20 milyonun üzerinde aşılanan insanımız var. Bugün Sağlık Bakanımız önemli açıklamalarda bulundu. 17 günün sonunda iyi bir noktada olacağız. İnşallah aşılanmış bir şekilde bu süreçten çıkmış olacağız.

TAM KAPANMADA ALKOL YASAĞI

Hiçbir artı kısıtlama söz konusu değil. Kurallar aynı süre uzun. Dünyada da birçok kısıtlama var. İnanın İngiltere'den Fransa'ya kadar birçok örnek var. Biz bunları değerlendirerek bütün adımları attık. Şimdi çok rahat bir şekilde kendimizi aşılama takvimine kadar hedefleyip bu sorunu çözeceğimizi düşünüyorum.

Alkol tartışmasından hiç rahatsız değilim. Geçmiş dönemde de yapıldı, öncesinde de yapıldı, şimdi de yapılıyor. Biz buradan sağlıklı çıkalım da nasıl çıkarsak çıkalım. Önemli olan bu.

TAM KAPANMADA KİMLER MUAF OLACAK?

Seyahat izni belgesi ve cenaze nakil için e-devlette özel bölüm oluşturuldu. Seyahat izin belgesini girecekler, kimler bundan muaf belli. Böylelikle seyahat belgesi alabilirler. İkinci olarak cenazeyle ilgili yeni bir buton açtık. Kendi cenazenizin TC'sini yazıyorsunuz. Sisteme eklenip kontrol ediliyor ve 10 kişiye kadar izin verilerek cenazenizi yapabiliyorsunuz.

E-başvuru Bakanlığın internet adresinden yapılabiliyor. İstisnai işlerde izin için e-başvuru sistemi getiriyoruz. Çalışmak zorunda olanlar e-başvuruyla izin alabilecekler.

Otel rezervasyonunu kapanmadan önce alanlar perşembe günü gidebilirler. Seyahat izin belgesini alanlar, onunla dönebilme imkanına sahip olurlar.

TAM KAPANMADA SOKAK HAYVANLARI

Hayvanseverlere çok teşekkür ediyorum. Onların bu titizliği bizi de yola getirdi. Şunu demek istiyorum. Nasıl davranmamız gerektiğini bize öğrettiler. İnsanlar kadar hayvanlara da özel önem vermemiz gerekiyor. 17 günlük kapanmada onlara nasıl yaklaşmamız gerektiğini bize öğrettiler. Bütün kaymakamlarımız, belediyelerimiz, valiliklerimiz hayvanların beslenmesi konusunda takiptedirler. Bu ortak duygudaşlığı da pekiştiren bir dönemin içerisindeyiz. Bu dönemde böyle birçok hassasiyeti ortaya koyarak yürüttük.

#Süleyman Soylu #pkk #Güncel #son dakika #İstanbul
Yorumlar (0)
17°
açık
Namaz Vakti 29 Nisan 2021
İmsak 04:03
Güneş 05:34
Öğle 12:35
İkindi 16:20
Akşam 19:26
Yatsı 20:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 35 75
2. Fenerbahçe 35 72
3. Galatasaray 35 69
4. Trabzonspor 36 63
5. Hatayspor 36 57
6. Alanyaspor 36 56
7. Sivasspor 35 52
8. Gaziantep FK 35 51
9. Karagümrük 35 50
10. Göztepe 35 47
11. Konyaspor 35 42
12. Rizespor 35 42
13. Antalyaspor 36 42
14. Malatyaspor 35 40
15. Ankaragücü 35 38
16. Kasımpaşa 36 37
17. Başakşehir 35 37
18. Erzurumspor 36 37
19. Kayserispor 35 35
20. Gençlerbirliği 36 35
21. Denizlispor 35 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 32 64
2. Giresunspor 32 64
3. Samsunspor 32 64
4. İstanbulspor 32 60
5. Altay 32 57
6. Altınordu 32 54
7. Ankara Keçiörengücü 32 52
8. Ümraniye 32 50
9. Tuzlaspor 32 47
10. Bursaspor 32 43
11. Bandırmaspor 32 39
12. Boluspor 32 38
13. Balıkesirspor 32 35
14. Adanaspor 32 34
15. Menemenspor 32 34
16. Akhisar Bld.Spor 32 29
17. Ankaraspor 32 26
18. Eskişehirspor 32 8
Takımlar O P
1. Man City 33 77
2. M. United 33 67
3. Leicester City 33 62
4. Chelsea 33 58
5. West Ham 33 55
6. Liverpool 33 54
7. Tottenham 33 53
8. Everton 32 52
9. Leeds United 33 47
10. Arsenal 33 46
11. Aston Villa 32 45
12. Wolverhampton 33 41
13. Crystal Palace 32 38
14. Burnley 33 36
15. Southampton 32 36
16. Newcastle 33 36
17. Brighton 33 34
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 33 25
20. Sheffield United 33 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 33 73
2. Real Madrid 33 71
3. Barcelona 32 71
4. Sevilla 33 70
5. Real Sociedad 33 53
6. Real Betis 33 50
7. Villarreal 33 49
8. Granada 32 42
9. Celta de Vigo 33 41
10. Athletic Bilbao 32 41
11. Osasuna 33 40
12. Levante 33 38
13. Cádiz 33 37
14. Valencia 33 36
15. Getafe 33 34
16. Deportivo Alaves 33 31
17. Elche 33 30
18. Real Valladolid 32 29
19. Huesca 33 27
20. Eibar 33 23