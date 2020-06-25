Bakan Soylu, AFAD başkanlığında düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu!

Soylu yaptığı açıklamada, İdlib'e yönelik yardım kampanyasında 717 milyon 63 bin 102 lira toplandığını bildirdi.

Bakan Soylu ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak toplantıya ilişkin bilgi verdi.

Türk milletinin bugüne kadar sadece Suriye'de değil, dünyanın farklı yerlerinde mazlumun yanında yer aldığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti.