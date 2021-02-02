Bakan Soylu'dan Boğaziçi açıklaması: Türkiye ayağa kalksa...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(Boğaziçi Üniversitesindeki gözaltılar) Gözaltına alınanlardan 79'u DHKP/C, TKP-ML dahil olmak üzere terör örgütü üyesi. Şimdi diyor ki 'Siz kayyum rektör atadınız.' Bir kere bu faşist bir yaklaşım. Doğru bir yaklaşım değil" ifadelerini kullandı.

REKTÖR SEÇİMİ SONRASI PROTESTOLAR

Bir önceki seçimlerde üniversitemizin rektörünü öğrenciler mi seçiyordu? Hayır. Üniversitemizin öğretim üyeleri seçiyordu. Dün de öğrenciler bu konuda bir yetkinlik sahibi değildi, bugün de değil.

KABE FOTOĞRAFI TEPKİSİ

Burada maalesef marjinal, ideolojik, çok uçlarda olan sınırlı sayıdakiler üniversiteyi marjinal ideolojik merkeze çekmişler. Bu doğru bir iş değil. Bizim Boğaziçi Üniversitesi'yle konuşacağımız iş onların başarısıdır. Bunlar bloke ediyorlar üniversiteyi. Diyebilirsiniz ki "Size ne? Milletin kutsallarıyla uğraşsınlar." Senin Kabe'yle ne işin var? Onları yapanların annesi, babası, ailesi yok mu? Bu ülkede her gün 5 vakit ezan okunuyor. Hani ne oldu saygı, demokrasi, çoğulculuk kelimeleri? İnsanların inandıklarını bu kadar kışkırtmak için üzerine gidilir mi?

"TÜRKİYE AYAĞA KALKSA BUNA MÜSAADE ETMEM"

Boğaziçi Üniversitesi'nin giriş kapısını ilk gün kırdılar. Bunun adı vandallıktır. Bu öğrenciler ne yapacaklar? Rektörün odasına girecekler, rektörün odasını işgal edecekler. Ben İçişleri Bakanıyken buna müsaade etmem. Boğaziçi Üniversitesi ayağa kalksa da, Türkiye ayağa kalksa da müsaade etmem. Rektörün odasını basmak, işgal etmek, LGBT'cilerin bunu yapması, polisin aleyhine "Katil polis" diye slogan atılması. Biz neredeyiz? Niçin bunu yapıyorlar? Biz buna müsaade etmeyiz. CHP milletvekillerinin bunun içinde ne işi var?