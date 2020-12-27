Bakan Soylu'dan deprem açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası sosyal hesabından bilgilendirmede bulundu.
TÜRKİYE 27.12.2020, 10:38
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası sosyal medya hesabından bilgilendirmelerde bulundu. Soylu, "Elazığ’da meydana gelen depremde 10.15 itibarıyla Valiliğimiz, İl Jandarma, Emniyet, 112 Acil Çağrı, Elazığ Muhtarlar Koordinasyon Hattı ve AFAD’ın aramalarından elde ettiğimiz bilgi çerçevesinde herhangi bir can kaybı ve hasar ihbarı yoktur" dedi.
12°
açık
Namaz Vakti 27 Aralık 2020
|İmsak
|06:12
|Güneş
|07:39
|Öğle
|12:38
|İkindi
|15:07
|Akşam
|17:28
|Yatsı
|18:49
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Alanyaspor
|15
|27
|3. Gaziantep FK
|14
|27
|4. Fenerbahçe
|14
|26
|5. Beşiktaş
|13
|25
|6. Karagümrük
|14
|21
|7. Hatayspor
|13
|21
|8. Malatyaspor
|13
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Göztepe
|15
|19
|11. Konyaspor
|13
|18
|12. Rizespor
|13
|18
|13. Kasımpaşa
|14
|18
|14. Sivasspor
|13
|17
|15. Antalyaspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|13
|15
|17. Denizlispor
|13
|12
|18. Gençlerbirliği
|13
|12
|19. Kayserispor
|13
|10
|20. Ankaragücü
|13
|9
|21. Erzurumspor
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|15
|30
|2. Altay
|15
|29
|3. Giresunspor
|15
|29
|4. Adana Demirspor
|15
|28
|5. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|6. Samsunspor
|15
|27
|7. Altınordu
|16
|27
|8. İstanbulspor
|14
|25
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Menemen Belediyespor
|16
|19
|11. Bandırmaspor
|15
|18
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|15
|15
|14. Boluspor
|15
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|12
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Everton
|15
|29
|3. Leicester City
|15
|28
|4. M. United
|14
|27
|5. Man City
|14
|26
|6. Aston Villa
|13
|25
|7. Chelsea
|15
|25
|8. Tottenham
|14
|25
|9. Southampton
|15
|25
|10. West Ham
|14
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|14
|18
|13. Crystal Palace
|15
|18
|14. Arsenal
|15
|17
|15. Leeds United
|14
|17
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|15
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12