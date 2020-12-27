Bakan Soylu'dan deprem açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası sosyal medya hesabından bilgilendirmelerde bulundu. Soylu, "Elazığ’da meydana gelen depremde 10.15 itibarıyla Valiliğimiz, İl Jandarma, Emniyet, 112 Acil Çağrı, Elazığ Muhtarlar Koordinasyon Hattı ve AFAD’ın aramalarından elde ettiğimiz bilgi çerçevesinde herhangi bir can kaybı ve hasar ihbarı yoktur" dedi.