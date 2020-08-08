Bakan Soylu'dan Dünya Kediler Günü paylaşımı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından "Fındık ve Muazzam" isimli kedileriyle fotoğrafını paylaşarak Dünya Kediler Günü'nü kutladı.
TÜRKİYE 08.08.2020, 16:36 08.08.2020, 16:37
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından "Fındık ve Muazzam" isimli kedileriyle fotoğrafını paylaşarak Dünya Kediler Günü'nü kutladı.
Soylu, Twitter hesabından kedilerinin fotoğrafını paylaşarak, "Fındık ve Muazzam. Aramızda kalsın Muazzam hamile. Dünya Kediler Günü." ifadelerini kullandı.
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