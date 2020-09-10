Bakan Soylu'dan görevden alınan kaymakamlarla ilgili açıklama!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden alınan kaymakamlarla ilgili açıklama yaptı. Soylu, "FETÖ ile ilişkilendirme iddiaları tamamen yalandır" diye konuştu.

Bakan Soylu ayrıca, "PKK'nın dağlarda 400 civarı elamanları kaldı. Mağaradan çıkamıyorlar" dedi.

Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Görevden alınan kaymakamlarla ilgili hem eksik ve yanlış bilgi ile yapılan hem de maksatlı yorumların (FETÖ ile ilişkilendirilmesi) tamamı yalandır. Bu kaymakamların hiçbiri göreve yeni getirilmiş değil. Bunların tamamı 10-12 yıldır görev yapan isimler.

15 Temmuz'u unutmamız mümkün değildir. Tekrar söylüyorum: 15 Temmuz'u kim unutarak işlem yapıyorsa haindir. Bizim bunu unutmamız mümkün değil.

Biz gereğini titizlikle yapıyoruz. FETÖ ile mücadele ediyoruz, Cumhuriyet gazetesi, Oda TV, Birgün gazetesi saldırıyor. Ana muhalefet partisinin sözcüleri saldırıyor.