Bakan Soylu'dan Reyhanlı Eğitim Köyü'ne ziyaret

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca kurulan merkez girişinde çocuklar tarafından karşılanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hatıra defterini imzaladı, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Çocukların yaptığı resim ve el sanatları ürünlerini inceleyen Soylu, çocuklarla basketbol oynadı, çeşitli hediyeler verdi.

Buradaki kütüphaneyi ziyaret eden Soylu, çocuklara bir süre kitap okudu.

Soylu, vakıf yetkililerinden köyle ilgili bilgi aldı.

Bakan Soylu'ya ziyaretinde, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi ve belediye başkanları eşlik etti.