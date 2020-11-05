Bakan Soylu'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama!
içişleri Bakanı Süleyman Soylu, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Soylu, "Tedavim evde devam edecek, eşim ve kızım negatife döndü" ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir müddettir hastane ortamında süren tedavimiz, doktorlarımızın da uygun görmesi ile birkaç günlük dinlenme koşulu ile evde devam edecek. Eşim ve kızım ise negatife döndü. Bu süreçte ihtimamını esirgemeyen hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza her gün arayarak moralini, duasını aldığımız Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hassasiyetine minnettar olduğum Sayın Devlet Bahçeli'ye ve elbette ki Sağlık Bakanımıza ve Ankara Şehir Hastanesi ekibine, her mecra ile arayan, soran, dua eden, iyi dileklerini ileten herkese ve duasına muhtaç olduğumuz milletimize şükranlarımızı arz ediyorum. Bu vesile ile tüm hastalara acil şifalar diliyor, salgın ile mücadelede kurallara uyarak tedbir ve temkinli olunmasını istirham ediyorum. Allah duasız bırakmasın" dedi.
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