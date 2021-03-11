Bakan Soylu duyurdu: Teröre büyük darbe indirildi
İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'de jandarmanın "terörün finansmanı operasyonu" ile 482 kilo eroin, 65 kilo da metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.
TÜRKİYE 11.03.2021, 23:35
İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, terörün finansmanı operasyonunda uyuşturucuya Hakkari’de bir darbe daha indirildiğini belirtti.
Jandarmanın operasyonunda 482 kilo eroin ile 65 kilo metamfetamin ele geçirildi.
Bakan Soylu ele geçirilen uyuşturucuların fotoğraflarını da paylaştı.
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