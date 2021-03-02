Bakan Soylu: Kontrollü Normalleşme döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiyoruz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kontrollü Normalleşme döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiyoruz. Milletimizin fedakarlığıyla bu süreci birlikte atlatacağız" açıklamasında bulundu.
TÜRKİYE 02.03.2021, 15:48
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesaplarından, "Kontrollü Normalleşme" dönemine ilişkin açıklama yaptı.
Soylu, "İllerimizin risk düzeyine göre 'Kontrollü Normalleşme' döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiyoruz. Milletimizin fedakarlığı ve kurallara uyma hassasiyetiyle, bu süreci inşallah birlikte atlatacağız. Temizlik, maske, mesafe ve tüm kurallara uyarak hep birlikte" açıklamasında bulundu.
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