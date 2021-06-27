Bakan Soylu: Tendürek'in zirvesinde kalıcı üs bölgesini gerçekleştireceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biraz önce Tendürek'e çıktık. Tarihinde ilk, Tendürek'te geçici üs bölgesi yaptık. Allah nasip ederse Tendürek'in zirvesinde kalıcı üs bölgesini gerçekleştireceğiz. Artık yalnız değilsin Tendürek" dedi.

TÜRKİYE 27.06.2021, 22:31
Bakan Soylu: Tendürek'in zirvesinde kalıcı üs bölgesini gerçekleştireceğiz

Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Van'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ferit Melen Havalimanında Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Helikopterle Çaldıran-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarı ve güvenlik yolunu inceleyen Soylu, Tendürek bölgesinde yeni kurulan Soğanlı Üs Bölgesine geçerek Tuğgeneral Yüksel Yiğit'ten bilgi aldı.

Daha sonra Hangedik Karakolu'na giderek yapımı devam eden güvenlik duvarı çalışmalarını inceleyen Soylu, firma yetkililerinden bilgi aldı, askerlerle yemek yedi.

"Bir sınır güvenlik fiziki sistemi oluşturuldu"

Soylu, Van'ın İran sınırında, 178 no'lu sınır taşının hemen yanında olduklarını söyledi.

Suriye'deki sınır duvarlarından sonra şimdi de doğu sınırlarıyla ilgili öncelikle Iğdır'da yaklaşık 54 kilometre sınır duvarının tamamlandığını belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Güvenlik açısından da bize çok büyük katkısı söz konusu oldu. Sadece sınır duvarları yapılmadı, bir sistem olarak hem ışıklandırılması aynı zamanda sensör ve gece görüşleri, kuleleriyle birlikte bir sınır güvenlik fiziki sistemi oluşturuldu. Ardından 84,5 kilometre de Ağrı sınırı tamamlandı. Bunların hepsi de İran'la ittifak içinde gerçekleştirildi ve orada da çok zor şartlarda çalışma yürütüldü. Bir taraftan hudut birliklerimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri, diğer taraftan da fiziki ve fiili orada Mehmetçiklerimizin koruduğu sınır güvenliği, bunlar yapıldı. Bizim yaklaşık doğu sınırımız 1182 kilometredir. Bunun önemli bir bölümü elbette sınır duvarlarıyla geçilecek değildir. Ama özellikle Van'da 295 kilometrenin yaklaşık 64 kilometresi planlandı, 63,1 kilometresi de projelendirildi, 63 kilometresi 3 etap halinde yapılacak. Aynı zamanda sınırda mayınlar da var. Şu anda bir mayın temizleme çalışması yapılıyor. TOKİ aynen Iğdır ve Ağrı'da olduğu gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde gerçekleştiriyor bu duvarları."

Bölgede yoğun bir çalışmanın yürütüldüğünü, yüklenicilerin 2. etapta 7,5 kilometrelik beton blokları ürettiğini aktaran Soylu, kar bastırmadan çalışmaları tamamlayabilme kabiliyetine sahip olacaklarını ifade etti.

"Stratejik olarak belirlediğimiz alanlar"

Hakkari'de de yaklaşık 45 kilometrelik alanın 20 kilometresinin yolu, aynı zamanda beton blokların konulmasının tamamlandığı bilgisini paylaşan Soylu, şunları kaydetti:

"İnşallah o da bu yılın sonuna kadar seri bir şekilde tamamlanacak. Bu alanlar bir taraftan sınır birliklerimiz Türk Silahlı Kuvvetleriyle, bir taraftan Valiliğimiz, İller İdaremiz hep birlikte stratejik olarak belirlediğimiz alanlardır, öncelikli alanlardır. Sınır güveliğimizi sadece bunlarla mı sağlayacağız? Hayır. Şu ana kadar toplam 245 kilometre planlamamız var, bu alan içerisinde. Bunların da yaklaşık 155 kilometresi tamamlanmış durumda. Diğer kalanları da tamamlayacağız. İlk önce Van'dan Hakkari'ye giden Çaldıran hattını yapıyoruz. Daha sonra Hakkari'den başlayıp Van'a doğru gelen hatta inşallah başlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın gerek Kabine de gerekse Milli Güvenlik Kurulunda verdiği talimatlar çerçevesinde bu işleyiş devam ediyor."

"1 milyar 100 milyon liralık çalışma"

Bakan Soylu, 1182 kilometrelik doğu sınırında yeni bir işlem daha gerçekleştirdiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"İçişleri Bakanlığımızın Avrupa Birliğiyle koordinasyon içinde yürüttüğü daha sonra da Milli Savunma Bakanlığına esas itibariyle devredeceğimiz bir işlemimiz daha var. Yaklaşık şu gördüğünüz kule gibi bunların yüzde 95'i tamamlandı, 141 kule. Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari aynı zamanda Kırklareli ve Edirne sınırında toplam 141 gözetleyici optik kule, 109 bundan bir kademe daha düşük yine aynı hat üzerine haberleşme kulesi. Bunların 101'i Van bölgesine ait. En ağırlıklı yatırım. Bu optik kulelerin ve teknik çalışmanın toplam bedeli 108 milyon Avro. Yani yaklaşık 1 milyar 100 milyon liraya geliyor. Aynı zamanda operasyon kuleleri. Onlar da yaklaşık 89 tane. 330 civarında da hassas sensör teknik çalışmaları söz konusu. Sınıra serilen ve aldığı sensörlerle ana kumanda merkezlerine elde ettiği haberi ileten bir çalışma ortaya koyacak. Bir taraftan sınırın öteki tarafından taciz, terörist hareketlere karşı tedbiri hem insan kaynağımızla, Mehmetçiklerimizle sınır birliklerimizle bunu sağlayacağız hem de onları bu optik kulelerle, haberleşme kuleleriyle ve biraz önce söylediğim koordinasyon merkezleriyle ve sensörlerle birlikte sağlayabileceğimiz bir adımı gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda koordinasyonumuzda Türk Silahlı Kuvvetlerine verdiğimiz gözetleme araçlarımız da söz konusu."

Bu yılın sonuna kadar gerçekleşecek 63,1 kilometrelik toplam sınır duvarlarının toplam ihale bedelinin 260 milyon lira olduğunu ve TOKİ tarafından yapıldığını vurgulayan Soylu, Van sınırına optik kulelerle, yaptıkları diğer harcamalarla birlikte yaklaşık 750 milyon civarında bir maliyet ortaya koyacaklarının altını çizdi.

"Tendürek'in zirvesine kalıcı üs bölgesini gerçekleştireceğiz"

"Biraz önce Tendürek'e çıktık. Tarihinde ilk, Tendürek'te geçici üs bölgesi yaptık. Allah nasip ederse Tendürek'in zirvesinde kalıcı üs bölgesini gerçekleştireceğiz." diyen Soylu, şöyle devam etti:

"Bu şu demektir. Bütün coğrafya oradaki üs bölgesinin kontrolü altında olacaktır. Yine önemli bir şey daha gerçekleşti. Volkanik alanlarda temizleme yapılıyor. Bu bölge açısından hem de güvenlik açısından büyük bir rahatlık oluşturacak. Arkadaşlarımızla bir karar daha aldık. Buradaki sınır birliklerimizin hem de sınır köylerimizin kullanması açısından hep beraber bir karar verdik. 500 korucu daha tahsis edeceğiz. Onlar da hudut birliklerimize katkı sağlayacağı kanaatini taşıyorum. Sebebi şu, bir taraftan kaçakçılık var, sınır ötesi terörün oluşturduğu bir tehdit var, aynı zamanda insan kaçakçılığı, kaçak göç var. Bütün bunlara biraz önce bahsettiğim optik kulelerle, sınır duvarlarıyla üs bölgeleriyle gerek artıracağımız korucu kapasitemizle hep beraber bu yıl içinde inşallah ciddi tedbir alacağımızı düşünüyoruz. İnanıyorum bu tedbirlerle güvelik daha bir noktaya erişmiş olacak."

"Kaçak göç cazibesini engelleyecek"

İran'daki mevkidaşı İçişleri Bakanı'na ve sınır birliklerine teşekkür eden Soylu, "Çünkü ne Iğdır'da ne de Ağrı'da hudut duvarlarının yapılması konusuna bize en ufak bir zorluk çıkarmadılar. Doğrusu birlikte istişare edildi, karar verildi. Bundan sonra da öyle olacaktır. Bu İran'a olan kaçak göç cazibesini de yani Türkiye üzerinden batı ülkelerine gidecek kaçak göç cazibesini de engelleyecektir. Çünkü burada tedbiri iyi aldığımızda oraya gelişi de engelleyecektir. Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Aynı Ağrı'da yaptığımız gibi Polis Özel Harekatımızı da özellikle burada sınır duvarının yapılmasında konuşlandıracağımız kararını da burada aldığımızı ifade etmek istiyorum. Sahayı gördük, mayın temizlemede ne durumda olduğumuzu gördük" şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, Jandarma Genel Komutanı Organeral Arif Çetin, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ile Abdulahat Arvas, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve beraberindekilerle Başkale ilçesine geçti.

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