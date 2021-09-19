Bakan Soylu: Teröristlere nefes aldırmayacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Sivas'ta bir düğün salonunda düzenlenen programda, gazilerin bulunduğu masaları tek tek gezerek günlerini kutladı.

Gazilere ve şehit ailelerine hitap eden Soylu, tüm şehitlere ve ebedi dünyaya göç eden gazilere, Allah'tan rahmet diledi.

Gaziler Günü dolayısıyla gazilerle ve şehit aileleriyle bir araya gelmenin, hasret gidermenin onurunu yaşadığını ifade eden Soylu, Gaziler Günü'nün olmasına vesile olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve diğer tüm gazilerin huzurunda saygıyla eğildiğini dile getirdi.

"Evlatlarınızın haklarını ödeyemeyiz"

Konuşması sırasında duygulanan Soylu, "Ne yapsak sizin evlatlarınızın bu ülkeye yaptıklarının karşılığını bizim ödeyebilmemiz mümkün değildir" diye konuştu.

Soylu, tarih kitaplarında yazan kahramanlıkların hepsinin tekrar yaşandığını dile getirdi.

"Biz aslında yarının kitaplarında yazacak destanları bugünden şehitlerimizle, buradaki gazilerimizle birlikte yazıyoruz" diyen Soylu, "Şehitlik ve gazilik hem bu milletin ruhudur hem bu milletin temsil ettiği değerler, rahmani değerlerdir. Onun için savunulmak durumunda olan değerlerdir. Bu milletin gazasında gaza vardır, gaza ehli vardır, gaza bizim inancımızda ganimet kazanmak için çıkılan sefer değildir. İslam için çıkılan, bu dünyaya adaleti, hakkı, merhameti, iyilik medeniyetini yaymak için çıkılan seferlerdir." diye konuştu.

Soylu, Türk milletinin tarihinin hiçbir yerinde Batılıların Afganistan'a, Suriye ve Bosna Hersek'e gittiği gibi gitmediğini söyledi.

"Türk milleti gittiği hiçbir yerde insanlığı tahrip etmemiştir." diyen Soylu, bugün dünyada olan çatışmanın petrol savaşından kaynaklanmadığını, "hak" ve "batıl"ın çatışması olduğunu belirtti.

Türk milletinin hep "hak" tarafında olduğuna değinen Soylu, PKK'nın yıllarca Batılı ülkelerden yardım aldığını ve aleni olarak onlara silah, para gönderildiğini, eğitim verildiğini ifade etti.

"Nefes aldırmayacağız"

Terörle mücadeleyi kesintisiz sürdürdüklerini anlatan Soylu şunları kaydetti:

"Terörle de öyle bir mücadele yapıyoruz ki arkasında kim olursa olsun ister Avrupa olsun, ister Amerika olsun, ister Batı olsun, ister Doğu olsun hiç umurumuzda değil. Bakın dün akşam söyledim bugün burada tekrar söylüyorum. Türkiye'deki terörist sayısı 200'ün altına düştü, 197 oldu. Tek tek hepsini takip ediyoruz. Nefes aldırmayacağız. Yine size bir şey söyleyeyim, geçen hafta cuma günü Hakkari'deydim. Hakkari'de bir çocuk yanıma geldi, 'Üniversiteyi kazandım.' dedi. 'Hayırlı olsun, Allah hayırlı etsin' dedim. 'Nereyi kazandın?' diye sordum. Tıp fakültesini kazanmış. 2016, 2017, 2018 yani terörün etkisinin hala sürdüğü dönemlerde Hakkari'den kimse tıp fakültesi kazanamamıştı. 2019 ve 2020'de 4 evladımız kazanmıştı. Şimdi 19 evladımız kazandı. Ne yapmak istiyoruz biliyor musunuz? Çocuklarımızı terör örgütüne katmaya çalışanlara karşı, cehalete karşı mücadele ediyor ve bu ülkede huzurun, sadece bu ülkede değil etrafımızdaki coğrafyanın da aradığı ve onlara katabilecek en önemli şey olduğu bilinci ile hareket ediyoruz. Allah'ımıza hamdolsun onlar kazanamadılar, yine bu millet kazandı."