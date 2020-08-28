Bakan Soylu terörle mücadele ile ilgili konuştu!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, "13 Temmuz'da başlayıp şu an 7 ayrı bölgede 8 bin 400 personelle devam eden Yıldırım operasyonlarında 36 terörist etkisiz hale getirilmiş, 56 mağara ve sığınak imha edilmiş, sadece bu operasyon kapsamında 21 milyon kök kenevir ele geçirilmiştir" dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

- Sizlerin de katılmasıyla 15 Temmuz ihanetinden sonra bu akademiden 1549 subay, 12 bin 826 astsubay olmak üzere toplam 14 bin 375 arkadaşımızı mezun etmiş bulunuyoruz. Bu önemli bir yenilenme ve önemli bir kapasitedir.

- Göç yönetiminde, dünyanın korktuğu ve kapılarını kapattığı bir dönemde, insani bir strateji ortaya koyduk ve bugün kaçak göçle etkili şekilde mücadele ediyoruz. Geçen yıl 468 bin kaçak göçmen yakaladık. Sahil Güvenlik Komutanlığımız geçen yılın tamamında 4 bin 592 kişiyi denizlerden sağ olarak kurtardı. Bu yıl ise daha ilk 8 ayda 8 bin 524 kişiyi sağ olarak kurtardı

- Bugün bir terör örgütü mensubunun fotoğrafını İstanbul Barosuna asanları şiddetle kınıyorum

- İstiklal mücadelesi kolay bir mücadele değildir. 30 Ağustos geliyor, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, orada yürütülen mücadele kolay bir mücadele değildir. Bize emanet edilen ülke öyle birileriyle pazarlık masasında emanet edilmiş bir üke değildir. Her santimetrekare toprağı kanla sulanmış bir ülkedir. Bunun bilincinde, ayırdında, farkında olmayanlar elbetteki bu topraklarda olacaktır ama o bizi asli vazifemizden ayırmayacaktır