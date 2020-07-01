Bakan Soylu: Van Gölü'nde 6 kişinin cansız bedeni bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Gölü'nde teknenin batması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.
TÜRKİYE 01.07.2020, 10:01 01.07.2020, 10:05
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili Ferit Melen Havalimanı'nda açıklama yaptı.
Teknenin içinde 55-60 kaçak göçmenin bulunduğuna dair bir değerlendirmeye ulaşıldığını ifade eden Soylu, teknenin sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.
Soylu, "Medeni Akbaş dahil olmak üzere 11 kişi gözaltında, ilgili köyün muhtarı açığa alındı." dedi.
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