Bakan Soylu: Yasalarımıza uymayanı geri gönderin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da yapılan Göç Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

Soylu, "Manipülatif hareketleri dikkatle takip etmek, göçmenlerin uyum süreçlerini takip etmek ve hızlandırmak, gönüllü geri dönüşleri artırmak için ilave adımlar atmak yine önümüzdeki sürecin kodları arasında yer alacaktır." dedi.

Göç Kurulu üyelerine seslenen Soylu, "Kurallarımıza uymayan kim varsa yasalarımız onlar için de tıkır tıkır işlemelidir, geri göndermek lazım ve bu konudaki adımlarımızı da Türkiye'nin kamu düzeninin sağlanması adına dikkatle takip edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'de 3 milyon 710 bin 532 kişinin geçici koruma statüsünde bulunduğunu ifade eden Soylu, "Öğrenci, ailevi sebepler, çalışma gibi gerekçelerle ülkemizde ikamet izniyle kalanların sayısı da 1 milyon 207 bin 749’dur. Şu ana kadar ülkesine gönüllü olarak geri dönen Suriyelilerin sayısı da 462 bin 026 kişidir." dedi.