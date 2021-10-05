Bakan Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 181'e indi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün birilerinin medet umduğu PKK'nın yurt içindeki bütün silahlı eleman sayısı, yeni bir rakam veriyorum, 181'e inmiştir" açıklamasını yaptı.
TÜRKİYE 05.10.2021, 12:13
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