Bakan Soylu Zeytin Dalı bölgesinde güvenlik güçleriyle bayramlaştı

İçişleri Bakanı Soylu, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bulunan Afrin ve Azez'de güvenlik güçleriyle bayramlaştı. Gittikleri hiçbir yere zulüm götürmediklerini, Müslümanlıkla yoğrulduklarını ifade eden Soylu, konuşma esnasında duygu dolu anlar yaşadı.

TÜRKİYE 21.07.2021, 11:49
Bakan Soylu Zeytin Dalı bölgesinde güvenlik güçleriyle bayramlaştı

İçişleri Bakanı Süleyman SoyluZeytin Dalı Harekatı bölgesinde bulunan Afrin ve Azez'de güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

Bakan Soylu, beraberindeki heytle Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bulunan Afrin'e geçti.

Afrin Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Hizmet Binasını ziyaret eden Soylu, burada görev yapan güvenlik güçleriyle bayramlaştı, yeni yapılan misafirhanede incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu Zeytin Dalı bölgesinde güvenlik güçleriyle bayramlaştı

Son olarak Afrin Şehit Emniyet Müdürü Murat Ertekin Polis Özel Harekat Karargahına geçen Soylu, burada vekalet verdiği kurbanı kestirdi, polislerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Gittikleri hiçbir yere zulüm götürmediklerini, Müslümanlıkla yoğrulduklarını ifade eden Soylu, "Gittiğimiz hiçbir yeri tarumar etmedik. Hiçbir dine ve inanca zulüm yapmadık. Çünkü Allah'ın emri var. İnsan yaratılmışların en şereflisidir" dedi.

"Üzülmüş gibi, ilgileniyormuş gibi yapıyorlar"

Kötülüğün hiç bir şartta kalıcı olmadığını anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Hepimiz Karabağ'ı biliyoruz, orda da kötülük hakim olmadı. Bir taraftar bütün dünyanın gözü önünde Balkanların merkezinde Srebrenitsa'daki katliamları biliyoruz. Batının alnının çatının orası bir kara leke olarak yazıldı. Libya'yı, Filistin'i biliyoruz. Anlaşılıyor ki bizler hakkın tarafındayız, onlar batılın tarafında. Bizler iyiliğin, onlar kötülüğün tarafında"

Bakan Soylu Zeytin Dalı bölgesinde güvenlik güçleriyle bayramlaştı

Amaçlarının hiç bir zaman menfaat olmadığını vurgulayan Soylu, şunları söyledi:

"Şu nesli, bu arkadaşlarımızı gelecek nesildeki tarih bir başka yazacak. Diyecekler ki bu kahramanlar bitirdi bu terör meselesini. Bu defteri, onlar kapattı. Yüzyıllar boyunca Allah nasip edecek, arkanızdan dualar okunacak. Sorumluluğunuz, sadece kendine ait bir sorumluluk değildir. Sorumluluk, aynı zamanda kendi milletimizin olduğu kadar etrafımızda olan coğrafyaya sorumluluktur. Batı, bütün derdini doğuya yıkmaktadır. Bu, büyük bir oyundur. Bizi uğraştırıp bizi birbirimize düşürüp kendileri hayatlarına huzur içinde devam etmek istiyorlar. Mış gibi yapıyorlar. Üzülmüş gibi, ilgileniyormuş gibi yapıyorlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama hiç dertlerinde değil"

Bakan Soylu Zeytin Dalı bölgesinde güvenlik güçleriyle bayramlaştı

Bakan Soylu duygusallaştı

"Allah sizden razı olsun. Allah hepinize uzun ömürler versin. Ak saçlı olasınız. Ak sakallı olasınız. Torunlarınızı okşayasınız. Onlara kahramanlık türkülerinizi anlatasınız. Duamız sizin için budur" derken gözyaşlarını tutamayan Soylu, şöyle devam etti:

"İnanıyorum ki her birinizin bu millet, ülke ve insanlık, geleneğimiz ve kültürümüz adına yapacak çok şeyiniz olacak. Çok emanet bırakacaksınız. Biz böyle bir milletiz ve böyle olmaya devam edeceğiz. Millet olmak kolay bir iş değildir. Ay-yıldızlı tabutları taşımakla millet olunur. Beraber cuma namazında sıkı sıkı saf tutarak millet olunur. Çocuğun başını okşayarak millet olunur"

Azez temasları

Konuşmanın ardından polislerle hatıra fotoğrafı çektiren Soylu, Afrin çarşısında esnafla bayramlaştı, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Buradaki programının ardından Azez'e geçen Soylu ve beraberindekiler Azez Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bakan Soylu Zeytin Dalı bölgesinde güvenlik güçleriyle bayramlaştı

Yerel polis ve müşterek görev gücü tarafından karşılanan Soylu, burada görev yapan kolluk kuvvetlerinin Kurban Bayram'ını kutladı, onlarla sohbet etti.

Burada yerel kolluk kuvvetlerine hitaben konuşan Soylu, Suriye'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmadıklarını ifade etti.

"Çocuklara, kadınlara, yaşlılara yapılanlara sessiz kalmadık"

Allah'ın kendilerine bir emri olduğunu aktaran Soylu, şunları dile getirdi:

"Biz Müslüman'ız. Allah'ın bize emri var. Komşuluk hukuku vardır. Biz yıllarca birlikte yaşadık. Biz dünyada sınavda olduğumuzu biliyoruz. Aynı zamanda gücün imtihanındayız. İnsanlığın imtihanındayız. Burada olmaktan çok mutluyuz. Eğer sınırın bu tarafında olan zulme sessiz kalsaydık, sizinle beraber olamasaydık bu sınavı kaybederdik. Çünkü bu dünya geçici, bunu biliyoruz, esas olan ahirdir. Biz Kurban Bayramı için geldik. Sizin, ailenizin ve sizin nezdinde Azezlilerin bayramını kutlamak için geldik. Eğer sırtımızı dönseydik, Allah'ın sınavından kalmış olurduk. Biz Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Bize doğru yol çizdiği için. Batı dünyası, bu meselelere sessiz kalırken biz onların kayığına binmedik. Kardeşlerimize sırtımı çevirmedik. Bu zulme sessiz kalmadık. Çocuklara, kadınlara, yaşlılara yapılanlara sessiz kalmadık."

#Afrin #İçişleri Bakanı Süleyman Soylu #Zeytin Dalı Harekatı #azez #Kurban Bayramı
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