Bakan Soylu'dan CHP Gençlik Kolları üyesine 'DHKP-C' tepkisi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Gençlik Kolları üyesi Murat Yıldırım'ın, DHKP-C'den tutuklu bulunduğu cezaevindeki açlık grevinde hayatını kaybeden Ebru Timtik'e ilişkin paylaşımına tepki gösterdi.
Bakan Soylu, CHP Avcılar Gençlik Kolları Başkan Vekili Mutlu Yıldırım'ın, 'DHKP-C terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklanan ve ölüm orucunun 238'inci gününde hayatını kaybeden Avukat Ebru Timtik'in ölümüyle ilgili "Er ya da geç bunun hesabı sorulacak. Devrim şehitleri ölümsüzdür" şeklinde paylaşımını tekrar paylaşarak, şu mesajı yazdı:
Bize 30 Ağustos dersi verenler— Süleyman Soylu | Maske???? Mesafe↔️ Temizlik???? (@suleymansoylu) August 29, 2020
30 Ağustos bizim şerefimizdir..
Gazi Mustafa Kemal ve kahraman arkadaşları, kahraman ecdadımız İstiklal mücadelesini DHKP-C’li terörist hainlerin “şehit” diye anılması için vermediler.
30 Ağustos’u bize değil CHP Gençlik Kollarına anlatın.
Yazık! pic.twitter.com/CzNKulihIN
"Bize 30 Ağustos dersi verenler; 30 Ağustos bizim şerefimizdir. Gazi Mustafa Kemal ve kahraman arkadaşları, kahraman ecdadımız İstiklal mücadelesini DHKP-C’li terörist hainlerin 'şehit' diye anılması için vermediler. 30 Ağustos’u bize değil CHP Gençlik Kollarına anlatın. Yazık!"
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