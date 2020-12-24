Bakan Varank: 33 bin 903 kişilik istihdamın önünü açtık
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Kasım ayında 1009 teşvik belgesi düzenleyip, 25,3 milyar liralık sabit yatırımın ve 33 bin 903 kişilik ilave istihdamın önünü açtık." dedi.
TÜRKİYE 24.12.2020, 10:46
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kasım ayında 1009 teşvik belgesi düzenleyip, 25,3 milyar liralık sabit yatırımın ve 33 bin 903 kişilik ilave istihdamın önünü açtık." ifadelerini kullandı.
Bakan Varank, "Ocak-kasım yatırım talebi, geçen senenin yüzde 30 üzerinde. Reformcu bir vizyonla Türkiye'yi salgın sonrasının kazananı haline getireceğiz." dedi.
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