Bakan Varank: Aşılama programıyla birlikte artık pandemide bir dönüm noktasına geldik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Kilis 7. Olağan İl Kongresi’ne katıldı.

Bakanı Varank, burada yaptığı konuşmada, "Bakınız kamuda çalışanlar 2013, hakim ve savcılar 2015, polisler 2016, askerler ise 2017 yılına kadar başörtüleriyle görev yapamıyordu. Kaç sene, 4 sene önce. Tayyip Erdoğan diye bir yiğit çıktı, bu ayrımcılıkların hepsini bitirdi. İşte bugün yanlarına başörtülü kadınları alıp onlara adeta 'vitrin mankeni' muamelesi yapanlara rağmen bu sorunu çözdü." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Başlayan aşılama programıyla birlikte artık pandemide bir dönüm noktasına geldik. İthal ettiğimiz aşıların yanında yerli aşı çalışmalarında da artık son viraja girdik. Orada da elde edeceğimiz başarılı neticelerle toplumumuzun tamamını aşılayıp bu sıkıntılı süreci Allah'ın izniyle arkamızda bırakacağız." ifadelerini kullandı.