Bakan Varank Bilim insanlarıyla bayramlaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, koronavirüse karşı geliştirilen inaktif ve adenovirüs temelli aşı adaylarının çalışmalarının sürdüğü Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi ile Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsünü ziyaret etti.

Yerli aşı çalışmalarına katılan bilim insanları ve ekipleriyle bayramlaşan Varank, onlara baklava ikram etti.

Varank, Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi`nde Faz 1 çalışmalarına başlanan Konya Selçuk Üniversitesinden Prof. Dr. Osman Erganiş ve ekibinin geliştirdiği yerli inaktif aşı adayına ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan bakan varank aşı çalışmalarından gelinen aşamalar hakkında bilgi verdi