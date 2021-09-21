Bakan Varank, Endonezya heyetiyle görüştü
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST için Türkiye’ye gelen Endonezya Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Rachmat Gobel ve beraberindeki heyetle görüştü.
TÜRKİYE 21.09.2021, 20:19
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen görüşmede, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Milli Teknoloji Genel Müdürü Zekeriya Çoştu ile Endonezyalı yetkililer de hazır bulundu.
Görüşmede, iki ülke arasında yapılacak muhtemel alt yapı projelerinin yanı sıra bilim, teknoloji, uzay ve standardizasyon alanlarında iş birliği fırsatları ele alındı.
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