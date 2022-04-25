Bakan Varank, Güneş sistemini tartışan gençlerle buluştu

Bakan Mustafa Varank, Karaman programını bitirdikten sonra Twitter'daki hesabından "Konya'nın kıymetli gençleri, şimdi Karaman'dan yola çıkıyorum. Çok özel bir mekanın açılışını sizlerle beraber yapmak istiyorum. Zindankale'de Kapsül Teknoloji Platformu'nda buluşalım" paylaşımını yaptı.

Mesajın ardından 1 saat içinde 300'e yakın genç, merkezde toplandı.

Bakan Varank, Zindankale Yerleşkesi'nin açılışını gençlerle yaptı

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Kapsül Teknoloji Platformu Zindankale Yerleşkesi'nin açılışını gençlerle yapan Varank, daha sonra soruları yanıtladı.

Güneş sistemini tartışan gençlerle bir araya geldi

Bakan Varank, daha sonra gök cisimlerinin hareketleriyle ilgili yaptıkları tartışma 2020 yılında sosyal medyada büyük yankı oluşturan Hasan Hüseyin Karaoğlu, Furkan Şaban Sarı, Nurullah Yıldız ve Murat Seyit Kağnıcıoğlu ile görüştü.

Kağnıcıoğlu, 2 yıl önce çekilen videoda tartışmanın astronomiden çok uzak konuda başladığını, daha sonra gök cisimlerine ve hareketlerine geldiğini söyledi.

Gençlerle bir süre sohbet ettikten sonra konuşan Bakan Varank, şunalrı söyledi:

"Bu gençlerimiz, o videodan sonra bu işin aslını ve doğrusunu öğrenmek için Konya Bilim Merkezi'ne gitti. Mevsimler nasıl oluşuyor? Onu orada öğrenmişler. Arada küçük kaçırmalar oldu. Konunun daha iyi anlaşılması için Teknofest'e götüreceğiz. Tekrar gökyüzüyle muhatap edeceğiz. Gökyüzü Gözlem Şenlikleri'miz var. Bu gençlerimizi aynı zamanda burada da misafir edeceğiz. Beraber Ay'ı, yıldızları ve gezegenleri izleyeceğiz. Astronomi konuşacağız ve bilgilerimizi pekiştireceğiz"

Yozgat'a bilim merkezi kuracaklarını açıkladıklarında, dalga geçildiğini belirten Bakan Varank, "Yozgat'taki gençlerimizin bilimle ilgilenebileceklerini akılları almıyor maalesef. Oysa Anadolu'nun her yanını bilim merkezleriyle donatacağız. Bütün geçlerimizin bilime, teknolojiye adapte olmasını, bu alanlarda faaliyet göstermesinin önünü açmak istiyoruz" diye konuştu.