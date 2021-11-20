Bakan Varank'tan salgın sonrası dönemde "beceri tazeleme" vurgusu

Bakan Varank, Dünya Ekonomik Forumu blogu için yazdığı yazıda, salgın sonrası dönemde Türkiye'nin sürdürülebilir refaha ulaşmasında, insan kaynağının dijital çağa uygun olarak "becerilerinin tazelenmesinin" önemine dikkati çekti.

TÜRKİYE 20.11.2021, 10:17
Bakan Varank'tan salgın sonrası dönemde "beceri tazeleme" vurgusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, WEF Genel Müdürü Saadia Zahidi ile "Beceri tazeleme, Türkiye'nin toparlanmasında nasıl kilit rol oynayabilir?" başlıklı bir makale kaleme aldı.

Varank, makalede Türkiye'nin COVID-19 sonrasında ekonominin dönüşümünü hızlandırma sürecinde beşeri sermayeden yararlanmasının kritik öneme sahip olduğuna işaret etti.

Geçen yıl Türkiye'nin yüzde 1,8'lik GSYİH büyümesiyle Çin dışındaki G20 ekonomilerini geride bıraktığını ve 2021'in ilk çeyreğinde de yüzde 7 ile büyümesini sürdürdüğünü anımsatan Varank, "Ekonomik toparlanma sürecinin bir sonucu olarak, sanayi üretimi ve istihdam, salgın öncesi dönemine çok hızlı bir şekilde ulaşmayı başardı" değerlendirmesini yaptı.

Varank, salgının sosyal etkilerine işaret ederek, işsizlik oranının Haziran 2021 itibarıyla yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

McKinsey and Company'nin geçen yıl yayımladığı "İşin Geleceği: Dijital Çağda Türkiye'nin Yetenek Dönüşümü" raporuna değinen Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Otomasyon, yapay zeka ve dijital teknolojiler ülkede bazı iş kayıplarına yol açsa da verimlilik, artan yatırımlar, hizmet ekonomisinin büyümesi vasıtasıyla elde edilen kazanımların 2030'a kadar 3,1 milyon net yeni iş yaratacağı tahmin ediliyor. Bunların 1,8 milyonu da şu anda var olmayan işler. Bu kazanımları sağlamak için 21,1 milyon çalışanın vasıflarının yenilenmesi gerekecek."

"İnsan kaynağı giderek daha fazla önem kazanıyor"

Varank, insan kaynağının ülkelerin büyümeleri ve ekonomilerini dönüştürmeleri noktasında giderek daha fazla önem kazandığını vurgulayarak, WEF'in bir araştırmasına göre, beceri geliştirmeye yönelik geniş çaplı yatırımın, 2030'a kadar küresel GSYİH'yi 6,5 trilyon dolar artırma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Talebin arttığı işlere ve sektörlere daha fazla yatırım yapılmazsa, "işsiz" bir toparlanmaya yol açacağı görüşünü paylaşan Varank, dijital ve yeşil değişimle ve iş yerlerinin dönüşümünü sağlayacak; veri ve yapay zeka, mühendislik ve bulut bilişim, ürün geliştirme, satış, pazarlama ve içerik üretiminin, yarının işlerini yaratmada önemli rol oynayacağını ifade etti.

Varank, WEF'in "İşlerin Geleceği" raporunda, tüm çalışanların neredeyse yarısının yeni becerilere ihtiyaç duyacağının tahmin edildiğini belirterek, "İşverenler, çalışanlarının beceri gelişimine yatırım yapmanın değerini giderek daha iyi anlıyor. Beceri kazandırma ve beceri geliştirmeye yönelik çabalar, giderek daha fazla çevrim içi platforma taşınıyor ve bu da dijital öncelikli öğrenmeye önemli bir geçiş olduğunu gösteriyor" dedi.

"Becerilerdeki yeterlilik düzeyi geliştirilmeli"

Varank, OECD'ye göre, Türkiye'nin üretkenliği artıracak ve daha verimli çalışma yöntemlerine imkan verecek teknolojileri kullanabilmesi için nüfusunun önemli bir bölümünün temel becerilerdeki yeterlilik düzeyini geliştirmesi gerektiğini bildirdi.

Mevcut ve gelecekteki işler için teknik beceriler setini oluşturmaya devam edilmesi ve herkes için daha iyi fırsatlar sağlanması gerektiğinin altını çizen Varank, şunları kaydetti:

"Türkiye'de sanayi ve teknoloji politikalarını tasarlamada ana otorite olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, teknoloji kaynaklı dönüşümde ilerlemek, istihdam edilebilirliği sağlamak ve iş gücü piyasası ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla becerileri artırmak için etkili stratejiler ve teşvikler geliştirmeye büyük önem veriyor."

Varank, bu dönüşümün aynı zamanda kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının daha yakın çalışmasını ve ortak politika ile stratejiler üretmesini gerektirdiğini belirtti.

"İnovasyon ve teknoloji geliştirmeye daha fazla yatırım yapıyoruz"

Türkiye'nin, Ar-Ge harcamalarını GSYİH'nin yüzde 1,8'ine çıkarma hedefiyle, "Milli Teknoloji Hamlesi" çerçevesinde, inovasyon ve teknoloji geliştirmeye giderek daha fazla yatırım yaptığına dikkati çeken Varank, şunları ifade etti:

"Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusu, ekonominin yükselen alanlarında küresel liderliğe oynamada becerileri geliştirmek ve kullanmak için muazzam bir fırsat sunuyor. Doğru beceri stratejisi, eğitimin yanında, çalışanları sürekli olarak yeniden vasıflandıran ve gençlere işler yaratan ekosisteme de odaklanmalı."

Varank, yazılımcı ekosistemini geliştirmek ve nitelikli yazılımcı sayısını artırmak amacıyla başlattıkları "Açık Kaynak Platformu" ve Ecole 42 ile kurdukları kodlama okullarından bahsetti.

Bu kapsamdaki DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde de tasarım, kodlama, robotik, elektronik programlama, nesnelerin interneti, nanoteknoloji alanlarında üç yıl boyunca eğitim verildiğini belirten Varank, 5 yılda 81 ilde toplam 100 atölyenin kurulmasını hedeflediklerini bildirdi.

Varank, İstanbul Kalkınma Ajansı ve WEF iş birliğiyle başlattıkları "Beceri Açığının Azaltılması Hızlandırma Programı"na da değinerek, programın, beceri ve eğitim ekosistemlerini geliştirmek suretiyle ülkeleri geleceğin işlerine hazırlamaya yardımcı olmayı hedeflediğini ifade etti.

Bakan Varank, beceriye dayalı bir iyileşmenin, Türkiye için uzun vadeli refahın sağlanması için gerekli olduğunu vurguladı.

#Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank #Dünya Ekonomik Forumu blogu
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 20 Kasım 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Athletic Bilbao 13 19
8. Osasuna 13 19
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 14 7
20. Getafe 13 6