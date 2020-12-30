Bakanlar Ekonomi ve Reform toplantısında

Hazine ve Maliye Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı.

Toplantıya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Elvan, "Değerli bakanlarımızla ekonominin genel görünümünü ve önümüzdeki dönemin reform gündemini değerlendirdiğimiz bir toplantı gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN REFORM MESAJLARI SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 2021 yılının reform yılı olacağını söylemişti.

Cumhurbaşkanı ayrıca, TBMM'de görüşülen 2021 yılı bütçesinin ardından reform paketleri için harekete geçileceğini de belirtmişti.

Erdoğan konuyla ilgili, "Reform paketlerimizi iş dünyası başta olmak üzere her kesimle konuşarak, tartışarak olgunlaştırıyoruz. İnşallah ekonomik, hukuki, idari reform paketlerimizi meclisimizin gündemine taşımaya başlıyoruz. Reform paketlerini bütçe görüşmelerinden sonra Meclis'e taşımayı hedefliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.